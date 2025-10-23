Maltempo Lombardia, fitte nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio: paesaggi invernali in Valtellina | VIDEO

La neve è arrivata in Valtellina, imbiancando località come Livigno (SO) a 1800 metri. Una spettacolare bufera di neve ha colpito anche il Passo dello Stelvio, situato fra Trentino Alto Adige e Lombardia, importante collegamento tra Valtellina e Val Venosta. A causa della fitta nevicata che si è abbattuta nelle ultime ore, è al momento chiusa la strada statale 301 del Foscagno, dal km 17 al km 35 ed in entrambe le direzioni, in località Valdidentro, in Alta Valtellina. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e i mezzi spazzaneve della ditta incaricata.

Entro domani mattina, la quota neve potrebbe scendere sotto i 1500 metri sulle Alpi Occidentali di confine.

Maltempo Lombardia, intensa nevicata al Passo dello Stelvio

