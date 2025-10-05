Maltempo Lombardia, neve e ghiaccio in montagna: chiusa la statale 300 a Valfurva

Anticipo d’inverno sulle montagne della Lombardia, con crollo delle temperature, neve e ghiaccio. La strada statale 300 ‘Del Passo di Gavia’, tra le provincie di Sondrio e Brescia, è temporaneamente chiusa al traffico, all’altezza di Valfurva in entrambe le direzioni. Sul posto – informa l’Anas – sono in azione i mezzi sgombraneve e spargisale per consentire il ripristino della circolazione in sicurezza appena le condizioni meteo lo consentiranno.

