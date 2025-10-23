Maltempo Malesia, inondazioni nel Perak: diverse località sott’acqua | VIDEO

Diverse aree dello stato del Perak, in Malesia, sono state colpite da inondazioni improvvise a seguito di forti piogge continue, che hanno causato un brusco innalzamento del livello dell’acqua e l’allagamento di diverse strade principali e aree residenziali. Le immagini condivise sui social media mostrano l’acqua invadere le aree residenziali, oltre a diversi veicoli semi-sommersi. Tra le aree colpite figurano Kamunting, Ulu Sepetang e Taiping, con livelli dell’acqua che in alcune località hanno raggiunto quasi mezzo metro. Questa situazione ha reso difficile la mobilità dei residenti.

Diverse famiglie sono state evacuate e c’è il rischio di frane a causa delle piogge persistenti.