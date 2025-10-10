Maltempo Messico, gravi inondazioni a Poza Rica e Álamo: strade, case sommerse e persone bloccate sui tetti | FOTO

Il comune di Poza Rica de Hidalgo, situato nella parte settentrionale dello stato di Veracruz, nel Messico meridionale, ha subito una delle inondazioni più gravi degli ultimi anni. Il fattore principale che spiega questa situazione è lo straripamento del fiume Cazones, un corso d’acqua di vitale importanza per la regione che attraversa la città e funge anche da confine naturale tra Poza Rica e il vicino comune di Tihuatlán, prima di proseguire il suo percorso verso il Golfo del Messico. Questo fiume fa anche parte del sistema di approvvigionamento idrico potabile di Poza Rica, con punti di presa situati nel comune di Coatzintla.

Il fiume Cazones nasce nella Sierra Madre Orientale, in particolare tra gli stati di Hidalgo e Puebla. Ciò significa che durante gli episodi di intense piogge in queste zone montuose, si genera un deflusso e la sua portata aumenta rapidamente. Questo fenomeno, combinato con le precipitazioni locali a Poza Rica, fa sì che il fiume straripi dagli argini e causi gravi danni alle aree urbane.

Durante le piogge straordinarie, come quelle verificatesi nelle ultime settimane, l’aumento della portata è improvviso e pericoloso. In uno degli eventi più recenti, il fiume ha raggiunto livelli fino a 7,30 metri nell’area urbana, superando di gran lunga il livello di sicurezza. Ciò ha provocato lo straripamento del fiume e l’allagamento di diverse aree residenziali, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. In alcuni casi, i residenti sono rimasti intrappolati sui tetti in attesa di essere salvati.

Quartieri di Poza Rica colpiti dalle inondazioni

I quartieri più colpiti dalle inondazioni del fiume Cazones sono quelli situati nelle zone basse vicino alle sue rive. Tra i quartieri più colpiti ci sono Ampliación Morelos, La Quebradora e Lázaro Cárdenas, mentre sono stati colpiti anche Las Granjas, Infonavit Las Gaviotas, Villa de las Flores e altre aree densamente popolate.

Durante le recenti inondazioni, almeno quattro quartieri sono stati completamente allagati, quando il fiume ha raggiunto un livello di 4,5 metri in alcune zone. Questi quartieri, essendo situati vicino al letto del fiume e in zone con pendenze moderate, sono particolarmente vulnerabili alle inondazioni.

Inoltre, lo sviluppo urbano nelle aree a rischio e la limitata capacità dei sistemi di drenaggio contribuiscono al collasso delle infrastrutture dovuto alle intense piogge, esponendo la popolazione a rischi ricorrenti.

Inondazioni ad Álamo Temapache

Anche il comune di Álamo Temapache, situato nella parte settentrionale dello stato di Veracruz, ha subito gravi inondazioni a causa dello straripamento del fiume Pantepec, un altro importante affluente che attraversa la città.

Álamo si trova a circa 53 chilometri da Poza Rica e, come questo comune, è attraversato da un fiume che nasce nella Sierra Madre Orientale, negli stati di Hidalgo e Puebla, il che lo rende un bacino di raccolta di grandi volumi d’acqua durante le forti piogge. Il fiume Pantepec attraversa la città in un punto strategico: il ponte José López Portillo, e prosegue il suo corso verso il Golfo del Messico, dove si unisce al sistema idrico del fiume Tuxpan.

Le recenti forti piogge hanno causato l’esondazione del fiume, con gravi conseguenze per la popolazione. Si stima che oltre 5.000 abitazioni siano state danneggiate dall’alluvione di Álamo, in quello che è stato considerato uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nella regione.

Tra i quartieri situati vicino al fiume Pantepec che hanno subito i danni maggiori a causa delle inondazioni ci sono Villas de San Clemente, Magisterial, López Portillo, Ampliación López Portillo, Lombardista, Jacarandas, Arboledas, Niños Héroes, Pozo 50, Colonia Pantepec, Luis Donaldo Colosio, Santa Cruz, Bella Vista e Ribera. Inondazioni sono state segnalate anche a Benito Juárez, Progreso, Unidad y Trabajo, Gabino González, La Unión e Jardín Nuevo, tra gli altri.

La combinazione di forti piogge, rapido deflusso dalle altitudini elevate, canali ostruiti e lo straripamento di affluenti secondari come il Rio Oro Verde e l’Estero del Ídolo, ha creato una situazione critica in molti di questi quartieri. Le strade sono state completamente allagate e centinaia di famiglie sono state evacuate dalle loro case a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua.

Soccorsi in azione

La Segreteria della Protezione Civile di Veracruz ha riferito che le operazioni di soccorso, assistenza e supporto nelle aree colpite rimangono attive. Sono stati inoltre allestiti rifugi temporanei e i servizi di emergenza stanno effettuando pattugliamenti per verificare i danni e fornire assistenza alla popolazione.

A seguito dell’ordine di evacuazione, sono stati allestiti tre rifugi a Poza Rica. Allo stesso modo, le lezioni sono state sospese in più di 30 comuni a scopo precauzionale a causa delle condizioni meteorologiche.

La Governatrice di Veracruz Rocío Nahle ha dichiarato di essere in contatto con la segretaria della Protezione Civile, Laura Velázquez, e con il Presidente Claudia Sheinbaum per coordinare gli aiuti e sostenere gli sforzi nelle zone più colpite.