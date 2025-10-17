Maltempo Milano, nuove sponde per il Lambro: ok al progetto

Dopo le esondazioni e gli allagamenti dell’anno scorso e degli ultimi mesi, la giunta del Comune di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino delle sponde del Lambro all’altezza di via Feltre che sono state danneggiate. In particolare, l’argine in destra idraulica è stato danneggiato e per questo è stato deciso di sistemarlo rinforzando le sponde e l’alveo con una protezione di massi ciclopici interrati, in modo da limitare l’erosione e il cedimento e mettendo in sicurezza il tratto di strada. Il progetto, da 1,5 milioni di euro, prevede anche una sistemazione dell’area ciclopedonale che sarà più illuminata, per migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona da parte di pedoni, ciclisti e fruitori del parco.

“Non è solo un’opera di ingegneria idraulica utile a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a ridurre il rischio di allagamenti – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Elena Grandi -. È un vero intervento naturalistico che tutela l’ecosistema della zona umida del parco e la sua biodiversità, nel rispetto della naturalità del fiume che vedrà valorizzato il sistema delle aree golenali. Il miglioramento della sicurezza dell’area ciclopedonale, inoltre, renderà questa grande area verde ancora più fruibile e connessa con la città”. “Si tratta di un intervento – ha ricordato – che si va ad aggiungere ad uno già avviato, finanziato da fondi PNRR, che prevede il ripristino proprio delle aree golenali del fiume tra via Idro e via Feltre”.