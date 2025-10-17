Maltempo Molise: oltre 70 mm di pioggia in 24 ore, auto bloccate e strade allagate a Termoli

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il Molise e in particolare Termoli nelle ultime ore, portando con sé precipitazioni eccezionali che hanno raggiunto oltre 70 millimetri in 24 ore, tra i valori più alti registrati negli ultimi anni per la città molisana. La pioggia, iniziata nella serata di ieri, non ha concesso tregua fino alla mattinata di oggi, trasformando molte strade in veri e propri torrenti e causando allagamenti diffusi in diverse zone del centro urbano. Le forti precipitazioni hanno messo a dura prova il sistema di drenaggio cittadino, con griglie di scolo ostruite e danni al manto stradale. La situazione più critica si è verificata in via Asia, dove una donna è rimasta intrappolata nella propria auto a causa dell’acqua che ha invaso rapidamente la carreggiata. Il veicolo, semisommerso e con l’acqua penetrata nell’abitacolo, si è spento improvvisamente, rendendo impossibile ogni manovra. Fortunatamente, la conducente è stata soccorsa in tempo e tratta in salvo, mentre l’auto è stata rimossa dai vigili urbani con l’intervento di un carro attrezzi.

Nel frattempo, la Protezione Civile ha segnalato numerosi disagi anche in altre aree del comune, dove si sono verificati ristagni d’acqua e difficoltà nella circolazione stradale. I tecnici comunali stanno monitorando le criticità e intervenendo per liberare i tombini e favorire il deflusso dell’acqua.

Secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore sono attese ulteriori piogge sparse, anche se di minore intensità rispetto a quelle della notte. La situazione rimane comunque da tenere sotto controllo, considerando che il terreno, ormai saturo, potrebbe favorire nuovi allagamenti improvvisi in caso di ulteriori rovesci.

L’episodio di Termoli conferma come i fenomeni meteorologici intensi stiano diventando sempre più frequenti anche lungo l’Adriatico, dove il mare ancora caldo contribuisce ad alimentare sistemi temporaleschi violenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.