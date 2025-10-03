Maltempo Molise, prima neve a Campitello Matese

Prima spolverata di neve a Campitello Matese (Campobasso), dove nella notte le temperature sono scese vicino allo zero e questa mattina il termometro segnava +2-3°C. I fiocchi hanno imbiancato l’ultimo tratto del Monte Miletto, anticipando l’inverno quando il calendario segna ancora il 3 ottobre, a 65 giorni dall’ipotetica apertura della stagione sciistica, prevista come sempre l’8 dicembre. Non è la prima volta che i primi fiocchi cadono pochi giorni dopo l’inizio dell’autunno, ma l’evento resta raro. La causa di questo anticipo d’inverno è l’arrivo di aria polare dalla Russia attraverso i Balcani.

