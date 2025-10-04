Maltempo, Nepal colpito da gravi inondazioni: strade e abitazioni danneggiate | VIDEO

Il Nepal sta affrontando una serie di inondazioni devastanti a causa delle intense piogge monsoniche che hanno colpito la regione. Le strade principali sono state sommerse, impedendo il traffico e creando gravi difficoltà per la mobilità. Numerose abitazioni sono state danneggiate dalle acque, mettendo a rischio la sicurezza di molte famiglie. Le autorità locali hanno emesso avvisi di emergenza, raccomandando alla popolazione di prendere misure precauzionali e di evitare zone a rischio. Le inondazioni hanno colpito soprattutto le aree più vulnerabili, con numerosi villaggi isolati.

Le squadre di soccorso sono al lavoro per aiutare le persone colpite e per garantire l’accesso a risorse vitali, come acqua e cibo. Il paese sta cercando di affrontare questa emergenza con tutte le forze a disposizione, mentre i cittadini sono chiamati a mantenere alta la vigilanza e la solidarietà.