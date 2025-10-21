Maltempo, neve sulle coste della Norvegia: 20cm a Tromsø, evento eccezionale per ottobre | FOTO e VIDEO

Il Servizio Meteorologico della Norvegia Settentrionale di Tromsø segnala circa 20cm di neve e uno splendido paesaggio da favola oggi, martedì 21 ottobre. Si tratta di un evento eccezionale per questo periodo dell’anno: non siamo a novembre inoltrato o dicembre e persino in Norvegia così tanta neve sulle coste è rarissima ad ottobre. Infatti non accadeva da oltre 30 anni. Secondo NRK, bisogna tornare al 1993 per trovare una quantità di neve simile nella stessa data. Tra le altre cose, il maltempo ha causato gravi problemi di traffico a Brandvollbakken sulla E6 nel comune di Bardu, ha reso noto il Distretto di Polizia di Tromsø, con rimorchi e autobus rimasti bloccati.

Una bassa pressione più a sud sta influenzando le condizioni meteo sulla Norvegia: ci sarà una transizione verso una direzione del vento da sud che invierà masse d’aria più calda. La giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, inizierà probabilmente con pioggia nell’estremo sud di Tromsø, nevischio a Tromsø e neve nell’estremo nord, ma durante il giorno cambierà in pioggia in tutta la città. Il limite della neve probabilmente salirà fino a 800-1000 metri sul livello del mare verso sera.