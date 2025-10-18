Maltempo, panico sulle strade tra ghiaccio e nebbia: auto-scontro a Lahti sull’autostrada | VIDEO

Nella giornata di sabato il traffico sulle principali strade della Finlandia si è fermato a causa di una serie di gravi incidenti, tra cui il più serio verificatosi a Lahti, dove sono stati coinvolti quasi 50 veicoli e diverse persone sono rimaste ferite. Due tamponamenti di grande entità si sono verificati lungo la Nelostie, l’autostrada più trafficata del paese, a nord di Renkomäki. Un terzo incidente, di minori proporzioni, ha coinvolto un camion cisterna di prodotti chimici sulla strada circolare meridionale. L’Istituto Meteorologico Finlandese aveva emesso allarmi per la formazione di ghiaccio in gran parte del paese durante la notte.

Nel primo pomeriggio, i soccorritori hanno comunicato che tutti gli incidenti a Lahti erano stati sgomberati e il traffico era ripreso. Tuttavia, le operazioni di pulizia hanno richiesto diverse ore. Il primo incidente, avvenuto prima delle 9:00, ha visto coinvolti oltre 40 veicoli nelle corsie nordbound della Nelostie. Due persone hanno riportato ferite gravi, mentre altre otto sono state leggermente ferite. Un secondo incidente, pochi minuti dopo, ha coinvolto circa dieci auto sulla corsia sud, senza feriti.

Gli altri incidenti

Durante gli incidenti, tre veicoli della polizia sono stati colpiti, con danni significativi a due di essi, ma gli agenti sono rimasti illesi. Un incidente separato è avvenuto sulla strada circolare meridionale di Lahti, dove un camion cisterna si è ribaltato prima del tunnel di Liipola sulla rotta verso Tampere. Circa dieci veicoli sono stati coinvolti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Le autorità hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per evitare il rilascio di sostanze chimiche nell’ambiente, mentre i servizi di emergenza cercavano di contenere il rischio.

Secondo il centro di comando della polizia, la visibilità era estremamente ridotta a causa di una nebbia fitta, tipica di quelle condizioni meteorologiche che ricordano l’incidente di Konginkangas del 2004, in cui persero la vita 23 persone.

Mikko Penkkala, operatore di traffico di Fintraffic, ha dichiarato che le strade intorno a Lahti erano state trattate con sale già al mattino, ma le condizioni erano troppo gravi per un intervento immediato. La strada tra Kujala e Liipola, sulla circonvallazione, è rimasta chiusa fino al pomeriggio, mentre le squadre specializzate in materiali pericolosi lavoravano per rimuovere la sostanza chimica fuoriuscita.

Altri incidenti simili sono stati segnalati anche in altre zone della Finlandia. A Tampere, ad esempio, 15 veicoli sono stati coinvolti in una collisione a catena sulla Pyhäjärventie, vicino alla rampa di Kolmostie, ma fortunatamente nessuna delle 25 persone coinvolte è rimasta ferita. Secondo la polizia, diverse piccole collisioni si sono verificate in tutta la Finlandia durante la mattinata a causa delle stesse condizioni meteo pericolose. Gli avvisi per strade ghiacciate erano stati emessi per quasi tutte le regioni, tranne che per la Lapponia settentrionale.

Nel frattempo, sono stati confermati quattro decessi in incidenti separati tra venerdì e sabato. Un giovane di 15 anni ha perso la vita in un incidente a Lapua, mentre due persone sono morte sabato mattina a Virrat, quando la loro auto ha sbandato ed è finita contro degli alberi. La quarta vittima, un uomo di 60 anni, è deceduto ad Enontekiö quando il suo quad si è ribaltato, intrappolandolo. I soccorritori hanno riferito che molti conducenti non hanno rallentato o non hanno reagito ai lampeggianti delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso già presenti sulla scena degli incidenti a Lahti. La polizia ha dichiarato che alcuni conducenti non hanno ridotto la velocità nemmeno quando si avvicinavano agli incidenti. Nel pomeriggio di sabato, il traffico è ripreso sulla maggior parte delle strade.