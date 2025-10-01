Maltempo, pericolosissima squall-line temporalesca su Malta: inizia il diluvio a Gozo e Dingli, attenzione alle prossime ore!

Il maltempo che sta duramente colpendo la Sicilia, si estende rapidamente in queste ore all’arcipelago di Malta con una pericolosissima squall-line temporalesca che sta già approcciando le isole maltesi. Piove a dirotto infatti a Gozo, con temperature già crollate a +17°C a San Lowrenz e Zaghra e +18°C a Zewkija, valori eccezionali per le ore diurne del 1° ottobre nel cuore del Mediterraneo meridionale. Gli accumuli pluviometrici oscillano intorno ai 10mm, ma continua a diluviare e sono in rapida crescita.

Nell’isola principale di Malta, sta già piovendo a Dingli con +17°C e 18mm di pioggia già cumulati al suolo: il versante sud/occidentale dell’isola, quello con le meravigliose scogliere e i paesaggi più belli del tramonto, oltre alle splendide grotte e gli scenari più selvaggi e incontaminati, è colpito duramente dal maltempo. Maltempo che non è ancora arrivato a Luqa (+22°C), Valletta (+22°C), Misa (+22°C) e Benghajsa (+23°C), dove il fronte temporalesco arriverà entro un’ora.

Domani arriverà anche il freddo, con forti venti di maestrale e temperature in picchiata fino a 10°C sotto le medie del periodo tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

Tutti i dettagli su questa storica situazione meteo nel nostro video quotidiano sul Canale Youtube di MeteoWeb:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: