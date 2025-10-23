Maltempo Piemonte, al via tempesta di Foehn, raffiche di oltre 100km/h: primi danni

La tempesta Benjamin influenza le condizioni meteo di buona parte dell’Europa oggi. Attorno al vortice si sviluppa un fronte perturbato che interessa anche l’Italia, portando forti temporali e forti venti. In Piemonte, gli effetti della tempesta sono qualche debole pioggia sparsa in pianura, più intensa sulle zone alpine di confine, ma soprattutto i forti venti di Foehn con raffiche attese anche oltre i 100km/h su Alpi e Valli e fino a 60-80km/h anche in pianura, soprattutto tra Torinese e Cuneese. Si registrano già raffiche di oltre 90km/h a Sestriere e Susa-Pietrastretta e di 105km/h al Rifugio Vaccarone.

Il vento sta iniziando ad intensificarsi e si registrano i primi danni, come i primi alberi caduti in Val di Lanzo.

Dal pomeriggio, il vento si estenderà a buona parte della regione e proseguirà, a tratti, fin verso il pomeriggio di domani, venerdì 24 ottobre, con un graduale calo d’intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.