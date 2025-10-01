Maltempo, piogge intense nelle Marche: allagamenti a Fano e Porto San Giorgio

Primo giorno di ottobre all’insegna di piogge intense nelle Marche. Alcune squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate per allagamenti nelle zone di Fermo, a Porto San Giorgio. Non si registrano casi gravi o persone in pericolo. Dopo l’alluvione che ha colpito la città marchigiana il 28 settembre scorso, con sottopassi allagati e ingenti danni, le piogge delle ultime ore hanno creato ulteriori danni nella zona collinare della città. Epicentro via Medi, nel rione cittadino di Santa Vittoria. Da questa mattina alle 6 un fiume di fango ha invaso le strade, ed è tracimato all’interno di case, garage e seminterrati. Vigili del fuoco al lavoro, fianco a fianco ai residenti, per spalare il fango e per liberare i locali da acqua e melma, con le idrovore. Sul posto anche la protezione civile e il sindaco Valerio Vesprini che questa mattina ha dato disposizione di riaprire il COC.

Sulla città di Fano segnalate forti precipitazioni con conseguenti disagi alla viabilità: risultano non transitabili i sottopassi di via Anna Frank e via Papini. In località Monte Giove è stata chiusa una corsia della strada che conduce al Castello Montegiove Country House per la presenza di detriti. Costantemente monitorati tutti i fossi cittadini, il torrente Arzilla e, in particolare, l’area di Ponte Sasso.

