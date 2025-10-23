Maltempo: piogge intense tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto | LIVE

Piogge abbondanti stanno interessando l’area tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, in particolare in quest’ultima regione tra Reggiano, Parmense orientale, la bassa modenese e l’alto Appennino. È in atto un marcato peggioramento, con fenomeni in estensione verso Nord/Est e sui rilievi. Le precipitazioni risultano localmente intense, accompagnate da venti forti. Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire Nord, gran parte del Centro e le regioni del basso versante tirrenico, per poi attenuarsi nella giornata di domani, venerdì 24 ottobre, quando è atteso un graduale miglioramento.

