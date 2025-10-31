Maltempo Pistoia, rischio danni per la facciata di San Giovanni Fuorcivitas

Transennata a Pistoia la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, sul lato di via Cavour, a seguito delle ultime piogge. Lo hanno indicato i pompieri dopo un sopralluogo da cui sono emersi problemi di tenuta delle acque a causa di ostruzioni nelle grondaie. L’acqua è fuoriuscita andando a colpire la facciata con ingenti sversamenti che potrebbero danneggiarla. Temute anche le cadute di materiali lapidei. Previsto prima possibile, in accordo con la Soprintendenza e la Diocesi, un controllo della facciata per conoscere lo stato di manutenzione e procedere a eventuali interventi. La chiesa resta aperta per le funzioni e visitabile utilizzando l’ingresso dalla porta di via della Misericordia vecchia.

