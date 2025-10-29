Maltempo Portogallo, piogge torrenziali in Algarve: strade sommerse e allerta arancione a Faro e Tavira

L’Algarve sta vivendo ore di forte emergenza meteorologica. Nelle ultime ore, piogge intense e persistenti hanno colpito con particolare violenza il distretto di Faro, provocando allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione. Le immagini provenienti dalla città mostrano strade completamente sommerse, auto bloccate e numerosi interventi dei vigili del fuoco in diversi quartieri. A Rua de S. Luís, una delle vie centrali di Faro, l’acqua ha superato il livello dei marciapiedi, invadendo locali commerciali e officine nelle vicinanze dello stadio del Farense. Situazioni critiche anche nelle zone di Penha, Jardim da Alagoa e Pontinha, dove le squadre della Protezione Civile sono intervenute per liberare le carreggiate e aiutare i residenti rimasti isolati. La situazione conferma la vulnerabilità del sistema di drenaggio urbano durante gli episodi di precipitazioni convettive intense, ormai sempre più frequenti nel sud del Portogallo.

Allagamenti diffusi anche a Tavira

Anche il comune di Tavira è alle prese con allagamenti estesi. La Strada Nazionale 125 è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Luz de Tavira a causa dell’accumulo d’acqua, mentre nel centro storico si registrano infiltrazioni in edifici e chiese antiche. Le autorità stanno monitorando con attenzione il livello del fiume Gilão, che ha sfiorato l’esondazione nelle ore centrali della giornata.

Avviso arancione e raccomandazioni operative

L’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) mantiene l’allerta arancione su Faro e aree limitrofe almeno fino alle 15:00 del 29 ottobre, segnalando la possibilità di piogge intense, vento forte fino a 80 km/h e mare agitato con onde fino a quattro metri sulla costa meridionale.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e zone a rischio idrogeologico, come sottopassi e aree fluviali. L’elevata saturazione dei suoli e la persistenza delle precipitazioni rendono infatti probabili nuove inondazioni e frane localizzate.

Un evento eccezionale per l’Algarve

La situazione resta molto critica su tutto l’Algarve, con un monitoraggio costante da parte delle autorità e l’invito a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali.