Maltempo Puglia, auto travolta dalla furia dell’acqua: disperso un uomo a Ostuni

Un uomo è disperso ad Ostuni dove nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio che ha interessato la parte nord della provincia di Brindisi. L’uomo era in automobile nella zona di Torre Pozzelle sul litorale di Ostuni quando è stato colto dal temporale. Le ricerche vengono condotte da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. La situazione è apparsa particolarmente critica nella stazione ferroviaria di Ostuni, dove l’acqua e il fango hanno invaso i binari e il parcheggio, sommergendo diverse auto rimaste intrappolate.

Secondo i dati della Protezione civile, tra le 16 e le 19 si sono registrate precipitazioni intense fino a 70 millimetri, accompagnate da forti raffiche di vento e grandinate. I centri più colpiti, oltre a Ostuni, sono stati Carovigno, Oria, Mesagne e Brindisi. In molte zone le strade si sono trasformate in torrenti di fango, provocando allagamenti anche in diversi appartamenti al piano terra. La grandine ha imbiancato le strade in varie località, causando ulteriori disagi alla circolazione veicolare e pedonale. I Vigili del Fuoco raccomandano prudenza negli spostamenti e stanno proseguendo gli interventi di soccorso e messa in sicurezza.

La circolazione bloccata

Il violento nubifragio che si è abbattuto nel Brindisino ha provocato danni anche alla circolazione dei treni attualmente sospesa tra Ostuni e Brindisi. Ci sono treni bloccati sia in direzione nord che in direzione sud. Sul portale RFI viene riferito che è in “corso un intervento dei tecnici” per il ripristino della circolazione.

