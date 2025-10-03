Maltempo Puglia, danni e allagamenti nelle campagne

Il maltempo che ha travolto la Puglia ha provocato danni nelle campagne specie nel Brindisino. Il temporale associato alla grandine ha “spazzato via muretti a secco, olive dagli alberi e allagato le campagne“, riporta Coldiretti Puglia che in una nota fa sapere che nell’ultima settimana in tutta la regione si sono “abbattuti sette tornado“. L’associazione di categoria annuncia che sono iniziate “le prime iniziali verifiche con i tecnici di Coldiretti Brindisi a Ostuni” ma sono necessarie non solo “l’approvazione immediata della legge sul consumo di suolo zero per proteggere le terre agricole” ma anche “l’attuazione di progetti di adeguamento idrogeologico, con sistemi di drenaggio e bioritenzione” oltre al “rafforzamento delle misure assicurative collettive agevolate, accompagnate da strumenti fiscali e contributivi specifici“. Coldiretti Puglia ricorda che “la pioggia è manna per gli agricoltori ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni” specie in Puglia dove sono “232 i comuni, pari al 78% del totale, a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.