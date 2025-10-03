Maltempo Puglia, forte vento a Foggia: alberi caduti e insegne pericolanti

Il forte vento che sta sferzando la provincia di Foggia, così come il resto della Puglia, sta provocando danni e disagi, portando ad una trentina di richieste di intervento alla Sala operativa della Polizia locale di Foggia nell’arco delle ultime due ore. Gli interventi in città, dove le raffiche hanno raggiunto i 55km/h, interessano alberi caduti, rami divelti, insegne e cartellonistica pericolante ma, al momento, non si registrano danni a persone.

Proprio per salvaguarda l’incolumità delle persone, il comune di Foggia ha disposto fino alle 9 di domani, sabato 4 ottobre, salvo eventuali proroghe, la chiusura dei parchi giochi comunali, della villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili. Disposto anche il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati.

