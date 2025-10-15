Maltempo Sardegna: allagamenti a Porto Torres, salvate mamma e figlia intrappolate in auto

Paura questa mattina lungo la strada provinciale Funtana Cherchi a Porto Torres, nel Sassarese. Una madre e la figlia sono rimaste intrappolate nella loro auto, rimasta bloccata in un tratto completamente allagato. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, che con un mezzo fuoristrada è riuscita a raggiungere le 2 donne e a trarle in salvo, portandole in una zona sicura. Fortunatamente nessuna delle due ha riportato ferite. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale di Porto Torres, che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato per permettere le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell’area.

