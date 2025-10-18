Maltempo Sardegna, dalla Regione 673mila euro a 11 Comuni per danni subiti

La Giunta regionale della Sardegna, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, delegata in materia di Protezione Civile, ha approvato il programma di spesa per la concessione di contributi a favore di 11 Comuni colpiti da eventi meteorologici intensi verificatisi tra il 2023 e il 2024. Le risorse, pari complessivamente a 673mila euro, consentiranno di coprire le spese sostenute per gli interventi di somma urgenza e per il ripristino dei danni causati da frane, allagamenti e forti venti che hanno interessato diverse aree della Sardegna.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Laconi – la Regione interviene a sostegno dei Comuni che, tra il 2023 e il 2024, hanno affrontato situazioni di emergenza legate a eventi calamitosi. Amministrazioni che, con tempestività e senso di responsabilità, hanno messo in atto gli interventi indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e la funzionalità del territorio. È un atto di responsabilità istituzionale verso le comunità colpite, che riconosce il valore del lavoro svolto dagli enti locali in stretta collaborazione con la Protezione civile regionale”.

I contributi sono stati assegnati a seguito delle richieste pervenute alla Direzione generale della Protezione Civile e dell’istruttoria condotta dai servizi territoriali, che hanno accertato la regolarità della documentazione e la conformità degli interventi alle disposizioni della Legge regionale n.28/1985 e del Codice della protezione civile.

Gli enti beneficiari sono i Comuni di Irgoli, Barisardo, Orroli, Ulassai, Banari, Sedini, Torralba, Luras, Bortigiadas, Porto Torres e Tissi, che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito di emergenze idrogeologiche e di episodi di forte vento. Le risorse contribuiranno a coprire i costi dei lavori di messa in sicurezza, di sistemazione dei versanti e di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate.