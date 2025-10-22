Maltempo Sardegna, forti temporali nel sud: allagamenti tra Carbonia e Sant’Antioco | FOTO

Forti temporali hanno colpito il sud della Sardegna nel primo pomeriggio, con locali nubifragi soprattutto sul settore sudoccidentale dell’isola. Tra i dati pluviometrici più rilevanti spiccano i 48mm caduti a Santadi, 34mm a Barbusi, 32mm a Sant’Antioco, Carbonia, 17mm a Chia, 16mm a Monteponi, 15mm a Portovesme, 14mm a Iglesias. In questa parte dell’isola, le temperature si mantengono sui +20°C, dopo aver toccato massime di +25-26°C. Strade allagate si registrano a Carbonia e a Sant’Antioco, dove diversi bus sono rimasti bloccati all’uscita del paese, prima che l’acqua potesse defluire.

Il Comune di Sant’Antioco segnala “non pochi disagi alla parte base del paese” a causa degli effetti dei forti temporali. “In particolare si segnalano danni al sistema delle acque bianche nel Lungomare cittadino, dove la furia dell’acqua è stata capace di sollevare il manto stradale in alcuni punti in prossimità di via Eleonora d’Arborea. Tuttavia, anche con la collaborazione della Polizia Locale, chiamata a dare supporto per la gestione del traffico stradale, tutte le forze in campo sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, a partire dalla funzionalità dei diversi tombini “saltati””, rende noto il Comune.

Segnalato anche il ruscellamento e il trasporto di materiale solido lungo la strada provinciale 83.

