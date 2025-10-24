Maltempo Sardegna: fulmine letale nel Sulcis, allevatore morto durante temporale

Mercoledì sera un violento temporale ha colpito il Sulcis, in Sardegna, causando la tragica morte di Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore di Teulada residente a Sant’Anna Arresi. L’uomo si trovava nel suo podere in località Foxi per controllare il bestiame quando un fulmine ha colpito nei pressi del capannone. La scarica elettrica si è propagata lungo l’impianto idrico ed elettrico, raggiungendo il doccino della doccia e fulminando Pirosu sul colpo. Secondo i carabinieri di Teulada, l’allevatore aveva interrotto le attività a causa del peggioramento delle condizioni meteo, ma prima di rientrare ha deciso di fare una doccia all’interno della struttura agricola. L’episodio evidenzia come i fulmini possano condurre corrente elettrica attraverso l’acqua e i condotti metallici, rendendo gli ambienti chiusi apparentemente sicuri estremamente pericolosi durante i temporali.

I familiari, allarmati dal mancato rientro, hanno trovato l’uomo ormai privo di vita. L’intervento del 118 è stato purtroppo inutile.