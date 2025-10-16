Maltempo Sardegna, hinterland di Cagliari sott’acqua: allagate case e negozi

Dalla giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari sono stati impegnati in oltre 50 interventi a causa delle forti piogge che hanno colpito l’hinterland del capoluogo. Le squadre di pronto intervento hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture per l’allagamento delle strade, reso più grave dallo scoperchiamento dei tombini e dalla presenza di detriti lungo le carreggiate. Numerose le richieste di intervento anche per allagamenti in abitazioni private e attività commerciali. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte, con interventi di svuotamento di scantinati e vani ascensori invasi dall’acqua e per la messa in sicurezza di edifici condominiali.

Le maggiori criticità si sono registrate nei comuni di Sestu, Quartu Sant’Elena e Selargius.

