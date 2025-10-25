Maltempo Sardegna, temporali e nubifragi nel Sassarese: allagamenti ad Olmedo | VIDEO

Forti piogge e temporali stanno colpendo il nord della Sardegna oggi, in particolare la provincia di Sassari. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti di oggi, segnaliamo che finora sono caduti 33mm ad Alghero, 25mm a Sassari, 15mm a Limbara Vallicciola, 12mm a Osilo, 7mm a Santa Teresa Gallura, 5mm a Badesi. Allagamenti si registrano nella zona di Olmedo, colpita da un forte nubifragio, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.