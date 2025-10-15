Maltempo Sardegna, violento temporale sul sul Medio Campidano: Samassi e Serramanna sott’acqua

Ieri sera un violento temporale ha investito il Medio Campidano, in Sardegna, colpendo in particolare Samassi, Serramanna e le aree vicine. In poche ore dal caldo umido si è passati a tuoni, lampi e temperature tipicamente autunnali, ed il maltempo ha determinato anche disagi. A Samassi, in piazza Italia, l’acqua ha raggiunto livelli elevati, ostacolando la circolazione e bloccando alcune automobili. Diverse strade sono state allagate. Prima di interessare il Medio Campidano, il temporale aveva già colpito Uras e l’area del Monte Arci, con rovesci e forti raffiche di vento.

