Maltempo Sicilia, a Messina lavori straordinari per pulire le strade dopo i nubifragi sulla Jonica | FOTO

Prosegue senza sosta l’impegno della Città Metropolitana di Messina, intervenuta con tempestività per fronteggiare le conseguenze del maltempo che, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, ha colpito il versante ionico della provincia, provocando smottamenti e la caduta di detriti lungo diverse arterie provinciali dopo oltre 200mm di pioggia caduti in poche ore nella zona di Forza d’Agrò. Le squadre operative del Servizio Viabilità hanno immediatamente avviato una serie di lavori urgenti per garantire la sicurezza e la piena percorribilità delle strade.

Sulla S.P. 12 “S. Alessio – Scifì – Limina” sono stati effettuati interventi di sgombero del materiale franato, che aveva ostruito parzialmente la carreggiata in più punti. Contestualmente, sul medesimo tratto si è provveduto anche alla sostituzione dei guardrail danneggiati, ripristinando le condizioni di sicurezza lungo l’importante collegamento collinare.

Lungo la S.P. 19 “S. Teresa – Savoca”, gli operatori della Città Metropolitana hanno completato le operazioni di pulitura e rimozione del materiale franato, restituendo piena agibilità al percorso e migliorando il deflusso delle acque piovane. Anche la S.P. 16, in territorio di Forza D’Agrò, è stata interessata da interventi di sostituzione delle barriere di protezione (guardrail), garantendo maggiore sicurezza ai conducenti che percorrono quotidianamente la strada.

“Ancora una volta i nostri tecnici e gli addetti alla viabilità hanno dimostrato professionalità e prontezza, intervenendo subito dopo gli eventi meteo che hanno interessato il territorio” – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile. “La sicurezza stradale resta una priorità assoluta: operiamo costantemente per mantenere le nostre strade pulite, sicure e pienamente fruibili, anche in presenza di emergenze improvvise”.

Soddisfazione anche da parte del Direttore Generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato l’efficienza della macchina organizzativa metropolitana: “Abbiamo attivato immediatamente le squadre operative per monitorare e mettere in sicurezza i tratti colpiti dalle frane. La tempestività degli interventi e il coordinamento tra i nostri uffici hanno consentito di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Continueremo a lavorare con costanza per una viabilità più sicura e moderna”.

Gli interventi di questi giorni si inseriscono nel più ampio programma di manutenzione ordinaria e straordinaria portato avanti dalla Città Metropolitana di Messina, che conferma l’impegno concreto nella tutela del territorio e nella sicurezza di chi, ogni giorno, percorre le strade provinciali.

