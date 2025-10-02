Maltempo Sicilia, ancora nessuna traccia della donna dispersa a Favara: anche elicotteri in azione | FOTO

Ancora senza esito le ricerche di Marianna Bello, la 38enne dispersa da ieri a Favara, nell’Agrigentino, dopo essere stata trascinata via dalla furia dell’acqua durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città. Per tutta la notte sono andate avanti le operazioni di ricerca anche con un elicottero dell’Aeronautica Militare che grazie ai visori notturni ha setacciato per ore il mare e il percorso del canalone, che dal collettore di Piazza Indipendenza arriva al fiume Naro. Questa mattina sono tornati in azione i nuclei specializzati e i mezzi aerei dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono impegnati topografi, soccorritori fluviali, team speleo, specialisti sommozzatori e l’elicottero giunto dal reparto volo di Fontanarossa (CT).

Verifiche e ispezioni, avviate già ieri, proseguiranno anche oggi ininterrotte alla ricerca della donna, madre di tre figli, che ieri si trovava in via Sottotenente Bosco, quando è stata sorpresa dal violento nubifragio, che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Nel tentativo di mettersi in salvo, la 38enne è uscita dall’auto per cercare riparo in un vicino negozio, ma è stata trascinata via dalla furia dell’acqua.

