Maltempo Sicilia, Confagricoltura: “danni per vento sulla costa ionica”

“L’allarme era stato lanciato circa due settimane fa. Il forte vento che si è abbattuto sulla costa ionica della Sicilia, nella settimana compresa tra il 2 e l’8 di ottobre scorsi, ha determinato importanti danni alle colture, in numerosi fondi agricoli nei territori di Catania, Siracusa ed Enna”. Lo scrive Confagricoltura Catania in una lettera all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura delle province di Catania, Siracusa ed Enna e ai Sindaci dei Comuni interessati dalla problematica. “Avviata un’immediata verifica tra gli associati all’organizzazione di categoria – spiega Confagricoltura – ora è il momento della conta dei danni. Dall’accertamento emerge che le coltivazioni più colpite sono agrumeti e oliveti”.

I territori più colpiti sono quelli di Paternò, Ramacca, Motta S. Anastasia e Centuripe (EN), con coltivazioni danneggiate in un range compreso tra il 21% e l’80%; seguono Belpasso, Catania, Palagonia, Grammichele, Francofonte, Lentini e Carlentini (SR), ed ancora, Scordia, Biancavilla e Mineo, con la percentuale di danno che varia in una forbice compresa tra il 21% e il 51%.

I danni

Nella nota, a firma del Presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria e del direttore, Fabio Caruso, si evidenzia come il 72% delle segnalazioni riguardi danni su agrumeti, principali coltivazioni della zona; il 18% dei casi ha interessato oliveti, mentre il restante 10% riguardi avocado, nocciole, ortaggi e piante ornamentali. Le tipologie di danno si suddividono in: 62% danni alla struttura (pianta); 38% danni alla produzione (frutti). Le percentuali di danno dichiarate risultano concentrate: da 21% a 50% 44% dei casi; dal 51% all’80% 28% dei casi; oltre l’80% 16% dei casi.

Valutare la richiesta di stato di calamità naturale

“Da qui la richiesta, agli Ispettorati provinciali all’Agricoltura di valutare l’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La collaborazione con le Istituzioni locali, in particolare con l’Ispettorato all’Agricoltura – evidenzia il Presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria -, è fondamentale per rispondere a questo grido d’allarme lanciato dal mondo agricolo. Occorre salvaguardare gli agricoltori danneggiati da quest’evento meteorologico avverso nei modi possibili (es. sgravi contributivi e fiscali o il risarcimento dei danni subiti)”.

