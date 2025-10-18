Maltempo Sicilia, donna dispersa a Favara: l’appello della famiglia sulle ricerche

I familiari di Marianna Bello, la 38enne di Favara, madre di tre figli, dispersa da 18 giorni dopo che le acque di un violento temporale l’hanno travolta, rompono il silenzio per chiedere “di proseguire le ricerche“. Lo fanno la sorella Flavia, il marito Renato Salamone e il loro legale, l’avvocato Salvatore Cusumano, annunciando anche la presentazione di un esposto per valutare eventuali errori e responsabilità nell’allerta meteo. “La famiglia ringrazia pubblicamente, per la prima volta, le istituzioni militari e civili. Chiediamo la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo appreso – spiega Cusumano – che il piano di ricerche si interromperà entro il ventesimo giorno dalla scomparsa. Lanciamo un appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Interno e al suo più alto rappresentante in provincia che è il prefetto: proseguite le ricerche affinché Marianna possa tornare a casa, affinché le si possa dare una degna sepoltura e i suoi figli possano piangere la propria madre in un luogo degno e certo“.

L’avvocato Cusumano cita un precedente a Sciacca, accaduto fra il 2016 e il 2017: “le ricerche – ricorda – proseguirono per più di 20 giorni. Chiediamo, con il cuore in mano, al prefetto e alle istituzioni di non fermare le ricerche”.

La famiglia annuncia che, concluse le ricerche, presenterà un esposto. “Credo che sia fondamentale – spiega l’avvocato Cusumano – trovare il responsabile di tutto ciò, capire se l’allerta ‘gialla’ era davvero ‘gialla’ e non ‘rossa’, e capire soprattutto se, negli anni, il convogliatore d’acqua piovana sia stato manutenuto a regola d’arte, perché crediamo che se la manutenzione fosse stata fatta, oggi non saremmo qui a chiedere o a cercare Marianna”. “Se la Procura dovesse individuare eventuali responsabili – anticipa il legale – noi saremo pronti a costituirci parte civile”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.