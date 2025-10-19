Maltempo Sicilia, donna dispersa a Favara: trovato il cadavere

È stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, la 38enne dispersa dall’1 ottobre scorso a Favara dopo essere stata travolta dalla furia dall’acqua nel nubifragio che aveva colpito la località dell’Agrigentino. Il cadavere è stato ritrovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. Il rinvenimento è avvenuto stamattina ad opera di un gruppo impegnato in una battuta di caccia. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. È stato necessario attendere l’ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della 38enne scomparsa. I familiari della donna sono sul posto.

