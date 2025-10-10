Maltempo Sicilia, donna dispersa da 10 giorni a Favara: si allarga il raggio delle ricerche

Si allarga a Favara (Agrigento) il raggio delle ricerche per Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa dall’1 ottobre dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua dopo il nubifragio che ha investito la città. I cani molecolari dei Carabinieri del centro addestramento di Firenze, il pastore tedesco “Ula” e il pastore belga “Klaus”, sono andati via a metà mattinata per un impegno a Viterbo; torneranno lunedì mattina, a 13 giorni dalla tragedia. Intanto le squadre di soccorritori, Vigili del Fuoco, Protezione Civile regionale e volontari continuano le ricerche nel vallone, perlustrando sponde, anfratti e canneti fino alle pozze d’acqua. I mezzi per il movimento terra rimuovono fango e detriti mentre le ricerche in mare restano marginali.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, presente in prima persona nelle operazioni da dieci giorni, ha richiesto lo stato di calamità per sostenere interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, coinvolgendo il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana.