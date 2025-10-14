Maltempo Sicilia, forte temporale in corso a Palermo, colpita soprattutto l’area est della città

Un potente temporale sta attraversando la città di Palermo e il suo hinterland, con fenomeni meteorologici intensi che stanno colpendo in particolare la zona est della città siciliana. Il fenomeno, provocato da un Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS), sta producendo forti piogge, raffiche di vento e un marcato abbassamento delle temperature, creando disagi tra i residenti e le attività all’aperto. L’area orientale della città è la più colpita. Sono caduti oltre 15mm di pioggia nelle zone più colpite della città, diluvia anche in centro e la temperatura è scesa a +17°C.

L’MCS, che si sta sviluppando nel Tirreno, sta intensificando la sua forza e si sta dirigendo verso la Sicilia occidentale, con possibili effetti anche su altre località della regione nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.