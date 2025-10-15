Maltempo Sicilia, forti temporali tra Catania e Messina: nubifragi nella zona di Taormina | LIVE

Serata di forti temporali sulla Sicilia orientale, tra Catania e Messina, dove piove a dirotto nella zona di Taormina. Nelle ultime ore sono caduti 67mm di pioggia a Melia, 60mm a Castelmola, 48mm a Calatabiano, 44mm a Forza d’Agrò, 38mm a Piedimonte Etneo, 36mm a Letojanni, 35mm a Mandanici, 27mm a Pagliara, 17mm a Nunziata di Mascali, 13mm a Giarre, a Castiglione di Sicilia e a Casalvecchio Siculo.

Altri fenomeni temporaleschi si verificheranno nel corso della sera-notte. E’ alto il rischio di eventi alluvionali. Massima attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.