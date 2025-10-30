Maltempo Sicilia, temporali violentissimi nella notte tra Marsala e Sciacca: pioggia torrenziale e fulmini a ripetizione | LIVE

Temporali molto forti stanno colpendo nel corso della notte della vigilia di Halloween la Sicilia occidentale, tra Trapani e Agrigento e in particolare nel tratto compreso tra Marsala e Sciacca. Gli accumuli pluviometrici sono già importanti: sono caduti 129mm di pioggia a Campobello di Mazara, 77mm a Modione a Santa Teresa, 74mm a Castelvetrano, 38mm a Mazara del Vallo, 19mm a Marsala Strasatti e a Buturro, 15mm a Villa Ruggero, 10mm a Marsala città. Nelle aree colpite dai nubifragi, la temperatura è scesa a +16°C.

Il maltempo è arrivato in Sicilia, con piogge sparse in tutta l’isola: locali rovesci intensi anche sugli Iblei, tra Noto e Albareseda, tra l’Etna e i Peloritani sulla fascia jonica tra Catania e Messina, e anche a Palermo città. Ma i temporali più forti imperversano da Sud/Ovest, come mostrano le mappe di fulmini e temporali in diretta:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà su tutta l’isola, imperversando in modo molto violento per tutta la giornata di venerdì 31 ottobre. I dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

