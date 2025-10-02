Maltempo Sicilia, trovata scarpa che apparterrebbe alla donna dispersa a Favara

È stata trovata a Favara una scarpa che potrebbe appartenere a Marianna Bello, la 38enne dispersa dopo l’ondata di maltempo che ieri ha colpito l’Agrigentino. Il rinvenimento è avvenuto in aperta campagna, nel vallone che conduce al depuratore, dove alcuni familiari avrebbero riconosciuto la calzatura. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno concentrato le ricerche a valle, mentre nell’area dei canneti sono entrati in azione anche gli escavatori dei pompieri.

Parallelamente, i Vigili del Fuoco con i sommozzatori hanno avviato operazioni di dragaggio lungo il canalone che da piazza Indipendenza, sempre a Favara, arriva al fiume Naro: ieri, subito dopo l’alluvione, erano già state eseguite verifiche con esito negativo, ma l’acqua piovana aveva reso impossibili controlli accurati. Adesso si scava nella fanghiglia che ricopre la base del canalone, senza escludere che il corpo della donna possa essere rimasto intrappolato.

A supporto delle attività, un elicottero dei Vigili del Fuoco ha ripreso a sorvolare, anche a bassa quota, un’area di circa 15 chilometri.

Il procuratore capo di Agrigento Giovanni Di Leo ha eseguito un sopralluogo a Favara.

Cittadini indignati per le grate aperte

Due grate del collettore di acque bianche di piazza Libertà, dove sarebbe finita Marianna Bello, erano aperte. I cittadini di Favara indignati si interrogano su quelle due grate aperte, di cui nemmeno il sindaco Antonio Palumbo sembra sapere nulla. “A marzo avevamo fatto la pulizia di tutte le caditoie. E ne avevamo fatto realizzare una nuova. La zona è soggetta spesso ad allagamenti, c’erano problemi di acqua piovana che arrivava al comando della Polizia municipale ed è stata fatta, per ‘tagliare’ le acque, questa nuova caditoia“, dice Palumbo.

