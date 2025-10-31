Maltempo Sicilia, violento nubifragio a Palermo: sottopassi e scantinati allagati | VIDEO

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo nel pomeriggio di oggi, creando disagi alla circolazione stradale. Allagamenti e traffico in tilt in via Lanza di Scalea, in via dell’Olimpo, e nelle zone di Cardillo e Partanna Mondello. Allagato il sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove l’acqua ha sfiorato i quaranta centimetri. Disagi sempre per allagamenti in via Notarbartolo, poco prima della rotonda, in via Imera, in corso dei Mille, via Oreto e via Messina Marine, ed in via Ugo La Malfa. Decine le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Segnalati cartelloni pericolanti in via Pitrè e lungo viale della Regione Siciliana. Nel quartiere dell’Albergheria l’acqua ha invaso alcuni scantinati e negozi. Disagi anche in provincia, tra Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia e Bagheria.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore nel Palermitano, segnaliamo: 126mm a Palermo Partanna, 67mm a Bagheria, 61mm a Caccamo, 49mm a Marineo, 43mm a Lercara Friddi, 39mm a Vicari, 37mm ad Altavilla Milicia, 30mm a Ventimiglia di Sicilia.

Maltempo Sicilia, sottopassi allagati a Palermo dopo un nubifragio

Maltempo Sicilia, strade allagate a Palermo

Maltempo Sicilia, nubifragio all'aeroporto di Palermo

