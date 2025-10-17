Maltempo Spagna, forti piogge nella provincia di Granada: case allagate e strade chiuse a Íllora | VIDEO

La tempesta è durata meno di un’ora, ma è stata avvertita intensamente. L’allerta meteo gialla dell’AEMET, l’Agenzia Meteorologica spagnola, è stata rispettata nella parte più orientale della provincia di Granada, che ha ricevuto fino a 60mm di pioggia in meno di un’ora questo venerdì. A Íllora sono stati segnalati fino a quindici incidenti, tutti legati all’accumulo di acqua. Più di dieci case e garage sono stati allagati a causa dell’acqua che è defluita in diverse strade della località. Secondo il servizio di emergenza 112 Andalucía, strade come Mariana Pineda, Avenida García Lorca, Callejón de la Laguna e Camino de Peñagorda hanno subito problemi a causa dell’accumulo di acqua.

Inoltre, l’autostrada A-336, che va da Íllora a Pinos Puente, è stata chiusa a causa delle inondazioni, così come l’autostrada GR-4403, che porta a Puerto Lope. Nonostante la quantità d’acqua caduta, non si sono registrati feriti. Ci sarà ancora molto lavoro da fare per sgomberare le strade e pulire il fango da case e vie.