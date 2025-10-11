Maltempo Spagna: inondazioni tra Valencia e Alicante, evacuazioni a Pilar de la Horadada | VIDEO

La situazione meteorologica aggiornata nel sud-est della Spagna è diventata estremamente critica a causa delle piogge torrenziali generate da una depressione di origine mediterranea. Le aree più colpite si trovano tra la Comunità Valenciana e la provincia di Alicante, dove si registrano allagamenti diffusi e disagi alla viabilità. Nel comune di Pilar de la Horadada è stato attivato il Piano Speciale contro il Rischio di Inondazioni dopo lo straripamento del canale Tajo–Segura, che ha provocato l’evacuazione precauzionale di decine di persone. Le operazioni di sgombero hanno interessato le frazioni di Los Campillos, Almazara e Los Villenas di Pilar de la Horadada, coinvolgendo circa 60 residenti. Secondo la Polizia Locale, le persone evacuate hanno potuto far ritorno alle proprie abitazioni nella mattinata di oggi, una volta ridotto il rischio idraulico.

I Vigili del Fuoco di Alicante segnalano numerosi interventi per svuotamento di acqua, infiltrazioni in abitazioni e recupero di veicoli bloccati dalle esondazioni. Le operazioni proseguono senza sosta per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Temporali violenti e aree più colpite

Le precipitazioni più intense continuano a interessare la provincia di Valencia e il sud di Castellón, dove si segnalano veri e propri temporali torrenziali. In alcune località della Ribera, come Benifaió e Almussafes, i rovesci risultano particolarmente violenti e persistenti.

Attualmente sono attivi tre focolai temporaleschi principali:

Tra Pego e Gandia , con precipitazioni di forte intensità.

, con precipitazioni di forte intensità. Dal mare verso El Saler ed El Perelló , in estensione fino a Catadau nella zona della Ribera.

ed , in estensione fino a nella zona della Ribera. Nel Camp de Morvedre, con attività elettrica intensa e rovesci di notevole portata.

Viabilità compromessa e raccomandazioni

Si segnalano disagi sull’autostrada A7 nel tratto di Picassent, dove le forti piogge hanno causato allagamenti e rallentamenti al traffico. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a evitare di mettersi alla guida se non strettamente necessario.

In alcune aree costiere i temporali autorigeneranti stanno continuando a formarsi e a muoversi lentamente verso l’interno, con rischio di nuovi nubifragi e allagamenti improvvisi.

Previsioni per le prossime ore

Secondo le elaborazioni meteo più recenti, nuovi nuclei temporaleschi si svilupperanno lungo la costa di Castellón e nelle zone centrali della Comunità Valenciana. Le piogge potranno assumere carattere torrenziale, accompagnate da intensa attività elettrica e raffiche di vento.

Le autorità locali mantengono attivo il livello di allerta arancione e raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali di Protezione Civile e dei servizi meteorologici regionali.

Alluvione in Spagna, le immagini da Los Nietos (Murcia)