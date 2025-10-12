Maltempo Spagna: l’autostrada AP-7 completamente sommersa tra Ulldecona e Freginals, allagamenti a Tarragona | VIDEO

La Spagna nord-orientale sta affrontando ore di grande emergenza a causa del violento maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Tarragona. La situazione è particolarmente critica nel Prelitorale sud e Litorale sud di Tarragona, dove l’Agenzia Meteorologica spagnola (AEMET) ha emesso un avviso rosso per piogge torrenziali. Le precipitazioni hanno raggiunto 90 mm in un’ora e fino a 180 mm in 12 ore. Le località più colpite, tra cui La Ràpita, sono alle prese con pesanti inondazioni, strade trasformate in fiumi e numerose abitazioni e attività sommerse dall’acqua.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni della Protezione Civile, che sta operando sul territorio con squadre di emergenza e mezzi di soccorso. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso fino alla tarda serata, con l’allerta meteo in vigore fino alle 23:59. Le immagini condivise sui social mostrano la potenza dell’evento, con fiumi d’acqua e fango che attraversano le strade e automobilisti bloccati nei veicoli. Il maltempo ha causato gravi disagi alla circolazione e rischi significativi per la popolazione.

Allagamento in autostrada

L’autostrada AP-7 è completamente allagata e chiusa al traffico nel tratto compreso tra Ulldecona e Freginals, come segnalato da diversi utenti e autorità locali e confermato dall’immagine di Roger Heredia.