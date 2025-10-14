Maltempo Spagna: piogge record nel Delta dell’Ebro, caduti oltre 460 mm in meno di 24 ore

Il Delta dell’Ebro, in Catalogna, è stato teatro di un evento meteorologico di portata straordinaria. Tra il pomeriggio e la sera di ieri, una serie di temporali autorigeneranti ha scaricato quantità di pioggia mai viste, trasformando le strade in fiumi e i campi agricoli in laghi. Secondo i dati raccolti dalle reti di monitoraggio locali e da Wunderground, la località di Freginals ha registrato un impressionante 462 mm di pioggia in meno di 24 ore, un valore che entra di diritto tra i più alti mai registrati nel Mediterraneo occidentale. Non si è trattato di un episodio isolato: le stazioni di Santa Bárbara e Alcanar hanno superato i 300 mm, mentre Sant Carles de la Ràpita, L’Ardiaca e La Galera hanno superato i 250 mm. Si è trattato di una pioggia diffusa e persistente, capace di innescare piene improvvise (flash flood) e allagamenti in più punti del territorio.

Una DANA all’origine del diluvio

L’episodio è stato favorito dalla presenza di una DANA (Depressione Isolata in quota), che ha richiamato enormi quantità di aria umida dal Mediterraneo. L’interazione tra questa massa calda e l’aria più fredda in quota ha generato una linea temporalesca autorigenerante, in grado di scaricare centinaia di millimetri di pioggia sulle stesse aree per ore consecutive.

È una configurazione tipica dei mesi autunnali nel Mediterraneo, ma con un’intensità che raramente raggiunge livelli così elevati.

Impatto sul territorio e rischio idrogeologico

Il Delta dell’Ebro è una zona particolarmente fragile, per la sua morfologia piatta e la vicinanza al mare. Le precipitazioni torrenziali hanno rapidamente innalzato i livelli di canali e torrenti, causando esondazioni improvvise e danni a infrastrutture e coltivazioni.

Gli accumuli superiori ai 400 mm in un solo giorno rappresentano un’anomalia estrema persino per gli standard mediterranei, collocando questo episodio tra i più violenti mai registrati nella regione. I meteorologi spagnoli parlano di un evento di ritorno pluridecennale, ossia statisticamente molto raro.

Un Mediterraneo sempre più caldo e instabile

Episodi come quello del Delta dell’Ebro evidenziano la tendenza a fenomeni meteo estremi sempre più frequenti nel bacino mediterraneo. I mari ancora caldi forniscono energia e umidità all’atmosfera, alimentando temporali autorigeneranti e piogge torrenziali in grado di scaricare in poche ore la quantità d’acqua di un intero mese.

Il 2025 si conferma così tra gli anni più instabili dell’ultimo decennio, con un autunno che alterna ondate di caldo anomalo e precipitazioni estreme, segno di un clima sempre più irregolare e difficile da prevedere.