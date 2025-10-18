Maltempo Spagna: settimana di piogge torrenziali in Galizia, attesi oltre 200 mm

Una circolazione zonalmente intensa, guidata da un getto polare diretto verso il nord-ovest della Penisola Iberica, favorirà il susseguirsi di fronti atlantici attivi. Il flusso da ovest-sudovest convoglierà umidità a più riprese, con fasi piovose persistenti e solo brevi tregue tra un passaggio e l’altro. Le simulazioni di riferimento, incluso il modello ECMWF, indicano la Galizia fra le aree più piovose d’Europa nel breve periodo. Nelle zone più esposte dell’ovest della provincia di A Coruña e nelle Rías Baixas sono plausibili 150–200 l/m² in pochi giorni, con superamenti oltre 200 mm laddove l’orografia esalti lo stau e il passaggio frontale si presenti più incisivo.

Allerte e persistenza: il punto su AEMET

AEMET mantiene un quadro di allerta per forti accumuli nel breve termine, con valori indicativi fino a 40 mm/12 h nelle fasi più attive. Pur trattandosi di finestre temporali limitate, la persistenza settimanale dei passaggi frontali rende il totale degli accumuli il vero elemento da monitorare, specie su coste e rilievi esposti al flusso.

Il confronto con il resto del Nord della Spagna

Piogge diffuse interesseranno anche il settore cantabrico e le aree interne del Nord (Asturie, Cantabria, nord di Castiglia e León), ma con quantitativi generalmente più contenuti, spesso compresi fra 30 e 60 mm. L’angolo di impatto dei fronti e la minore esposizione diretta al flusso atlantico spiegano la differenza con i picchi attesi in Galizia.

Implicazioni e raccomandazioni

Possibili allagamenti localizzati e frane nelle aree più sensibili.

e nelle aree più sensibili. Disagi alla viabilità durante le fasi di massima intensità e nelle ore successive.

durante le fasi di massima intensità e nelle ore successive. Consigliato monitoraggio degli aggiornamenti previsionali e delle indicazioni delle autorità locali.

La Galizia si prepara a una settimana molto piovosa con fenomeni persistenti e picchi localmente oltre 200 mm. Il resto del Nord spagnolo vedrà piogge meno generose ma comunque di rilievo. La combinazione fra getto polare teso, fronti a ripetizione e venti da ovest-sudovest rende il contesto tipicamente autunnale ma con caratteristiche di intensità che meritano attenzione.