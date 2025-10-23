Maltempo Toscana, 48mm in un’ora a Comano: disagi in Lunigiana, soccorso un uomo

“Linea temporalesca intensa attiva dall’Isola d’Elba, province di Livorno, Pisa, Firenze, Pistoia e Prato. 48mm di pioggia in meno di un’ora a Comano“, in provincia di Massa Carrara. Ancora, il Lima a Cutigliano (Pistoia) al primo livello di guardia. Molto forte anche il vento: registrate raffiche fino a 118km/h all’Argentario (Grosseto), mentre all’isola Gorgonia il moto ondoso ha toccato i due metri d’altezza. Lo riferisce sui social il Presidente toscano Eugenio Giani facendo un quadro del maltempo che sta interessando la Toscana questo pomeriggio. “Il sistema di Protezione Civile della Toscana – aggiunge – è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità”.

Già questa mattina, Giani aveva spiegato che nel pomeriggio era “previsto il transito del sistema frontale con piogge e temporali su gran parte della regione a partire dalle zone di nord-ovest. Rapido miglioramento in serata. Previsto rinforzo dei venti di Libeccio-Ponente dal pomeriggio con raffiche fino a 120km/h e aumento del moto ondoso sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago”. In Toscana oggi in vigore un’allerta meteo arancione, prolungata fino a domani per vento e mareggiate.

A Massa il sindaco Francesco Persiani ha emesso oggi un’ordinanza che chiude fino a domani i varchi a mare e una serie di strade nella zona costiera a causa dell’allerta mareggiate.

Maltempo Toscana, operaio soccorso in Lunigiana

In provincia di Massa Carrara, è stato soprattutto in Lunigiana dove si sono registrati i maggiori disagi causati dalla forte perturbazione che nelle ultime ore ha colpito la parte nord occidentale della Toscana. Si registra l’ingrossamento dei corsi d’acqua, cadute di alberi e problemi alla viabilità, oltre ad alcune interruzioni alle linee elettriche e telefoniche, già risolte. Inoltre, a Filattiera i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un operaio che stava lavorando nelle vicinanze del torrente locale Monia: l’uomo sarebbe stato colto di sorpresa dal veloce innalzamento del corso d’acqua.

