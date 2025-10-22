Maltempo Toscana, 72mm di pioggia in 3 ore nel Pisano: due corsi d’acqua attenzionati

Continua il maltempo in Toscana, con picchi pluviometrici significativi che hanno fatto scattare l’allerta su alcuni corsi d’acqua. Il sistema temporalesco è attivo dalla costa livornese, alle province di Pisa, Pistoia, Prato, Firenze, Siena fino ad Arezzo. Nelle ultime tre ore, segnala il Presidente toscano Eugenio Giani, sono caduti 72 millimetri di pioggia a San Giuliano Terme; 64mm a Lucca. Per quel che riguarda i fiumi, il canale Ozzeri a San Giuliano Terme ha raggiunto il primo livello di guardia. Primo livello anche per il torrente Freddana, a Lucca. “Il nostro sistema di Protezione Civile della è pienamente operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità“, sottolinea Giani. Le squadre di emergenza sono state allertate nei territori maggiormente esposti al rischio idraulico e idrogeologico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.