Maltempo Toscana, forti piogge a Grosseto: soccorse persone bloccate in auto

Tutta la Toscana è stata colpita dal maltempo oggi, con forti precipitazioni che hanno interessato anche il territorio di Grosseto nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi legati a infiltrazioni d’acqua, allagamenti e situazioni di criticità viaria. In via Emilia un’auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza i passeggeri e il mezzo, senza conseguenze per le persone. Le squadre dei pompieri, si spiega, continuano a operare sul territorio comunale per prosciugamenti e verifiche di sicurezza.

