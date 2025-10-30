Maltempo Toscana, “intenso sistema temporalesco su Livorno e Pisa”: allagamenti vicino alla Torre pendente | FOTO e VIDEO

“Intenso sistema temporalesco attivo in particolare sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio“: è quanto riporta in un aggiornamento sulla situazione meteo il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Per quanto riguarda i fiumi, viene evidenziato. “Ombrone Pistoiese a Pontelungo, Pistoia, al secondo livello. Magra a Ponte Magra sotto al primo livello. Bagnone a Bagnone sotto al primo livello. Reno a Pracchia sopra il primo livello“. Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro cittadino, provocando lievi disagi nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente.

Allagamenti di aule ed edifici anche in alcuni poli universitari cittadini: segnalate pesanti infiltrazioni d’acqua al dipartimento di Lingue, ma anche al Polo Piagge e al Polo Fibonacci. Alla facoltà di ingegneria la pioggia avrebbe danneggiato anche un server.

Forti temporali stanno interessando tutta la città di Livorno. Protezione Civile del Comune e Polizia Municipale sono in campo per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città. Chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via Firenze. Allagamenti si sono registrati in via Cimarosa, via Mondolfi, zona Tre Ponti. La Protezione Civile ha aperto il Centro Operativo Comunale.

Piogge torrenziali in Toscana, allagamenti a Livorno

L’ultima perturbazione di ottobre prosegue il suo transito sull’Italia: al momento insiste sul Centro/Nord, domani prima di allontanarsi verso i Balcani influenzerà ancora le condizioni meteo in molte regioni, soprattutto al Centro/Sud.

