Maltempo Toscana: oltre 250mm nel Pistoiese, in calo il livello del fiume Ombrone

Il colmo di piena del fiume Ombrone Pistoiese ha attraversato i principali punti di monitoraggio del territorio senza provocare criticità significative. A Pontelungo e Ponte alle Vanne, i livelli massimi sono già transitati e in calo, mentre a Poggio a Caiano il fiume passa al secondo livello con un’altezza di 5,4 metri. Anche alla confluenza con l’Arno, presso la stazione, il transito avviene regolarmente. Per quanto riguarda gli altri corsi d’acqua della zona pistoiese, la Brana ad Agliana è in calo al secondo livello, la Stella a Quarrata in calo sotto il primo livello, il Bisenzio a San Piero a Ponti è al primo livello, mentre il Fosso Reale a Campi Bisenzio resta sotto il primo livello. L’asta dell’Arno non registra al momento alcuna criticità. Gli aggiornamenti arrivano dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, via social.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, raccomandando prudenza lungo le aree più vicine ai corsi d’acqua, anche se al momento non sono previste emergenze.

Giani fa sapere, inoltre, che è “pienamente operativo anche l’impianto idrovoro di Crucignano a Campi Bisenzio con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno”.

Il Presidente rende noto che in Toscana “nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 250mm di pioggia a Pracchia (PT), 220mm a Filattiera (MS), più della pioggia che cade in media in un mese intero. Fino a 140-170mm localmente nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Pistoia. Nelle prossime ore attese ancora precipitazioni sparse anche moderate in particolare sulle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Lucca. Attesa invece una ulteriore temporanea attenuazione delle precipitazioni sulle zone di Pistoia e Prato”.

