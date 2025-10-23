Maltempo Turchia, alluvione a Foça: città sommersa, un disperso | FOTO e VIDEO

Le forti piogge nel distretto di Foça, a Smirne, provincia della Turchia che si affaccia sull’Egeo, hanno causato gravi inondazioni. I veicoli sono stati travolti dalle acque alluvionali e molte case e aziende sono state allagate. A causa delle forti piogge che hanno colpito il distretto di Foça, un torrente è straripato e alcune case e luoghi di lavoro sono stati allagati. La pioggia, iniziata al mattino, si è intensificata verso mezzogiorno. Mentre la pioggia cadeva a dirotto, i cittadini hanno cercato rifugio in aree chiuse e, dopo un po’, il nubifragio si è trasformato in un’alluvione.

I veicoli hanno faticato a muoversi a causa dell’acqua accumulata sulle strade e alcuni sono rimasti bloccati. Le squadre di soccorritori hanno iniziato a lavorare per recuperare i veicoli. Con lo straripamento dei tombini, strade e viali sono diventati inutilizzabili.

Veicoli spazzati via

Il torrente nel quartiere Mustafa Kemal Atatürk è straripato a causa della pioggia. Un’auto trascinata via dall’acqua in aumento è rimasta incastrata nelle barriere del torrente. Mentre l’acqua travolgeva i veicoli, i giardini delle case sono rimasti completamente sommersi.

Un disperso

Una persona risulta dispersa a causa delle inondazioni a Smirne, secondo quanto riportato dall’ufficio turco dell’APA. Le ricerche della persona scomparsa proseguono.

120mm di pioggia

A Smirne, il nubifragio ha colpito non solo il distretto di Foça, ma anche Karaburun e Aliağa. Secondo i dati della Seconda Direzione Regionale di Meteorologia, Foça ha ricevuto oltre 120mm di pioggia, Karaburun 50mm e Aliağa oltre 35mm.

Il Comune e le squadre dei Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di drenaggio delle acque nelle aree colpite dall’alluvione. Le autorità hanno riferito che la pioggia potrebbe continuare in alcune zone fino alle ore notturne con intensità variabile.

Maltempo Turchia, le immagini dell'alluvione a Foça