Maltempo Turchia, grandine come noci imbianca Çaycuma: danni e disagi | VIDEO

Un temporale improvviso ha prodotto una violenta grandinata che ha sconvolto la vita quotidiana nel distretto di Çaycuma a Zonguldak, nel nord della Turchia. I forti venti hanno causato la caduta di un albero su un’auto parcheggiata. Sebbene nessuno sia rimasto ferito, il veicolo ha subito ingenti danni materiali. La grandine ha raggiunto dimensioni di una noce, ricoprendo l’area di bianco e costringendo i cittadini a cercare riparo. Anche gli automobilisti hanno tentato di spostare le loro auto in aree coperte. La grandine ha causato difficoltà al traffico e ha spezzato i rami degli alberi.

La grandine ha portato i tombini di Atatürk Boulevard e Nihat Kantarcı Street sull’orlo dell’intasamento. Le squadre comunali hanno iniziato a liberare le arterie principali ostruite. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la violenza del fenomeno.