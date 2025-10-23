Maltempo Umbria: alberi su auto a Perugia, super lavoro dei Vigili del Fuoco in provincia

Un intenso temporale ha colpito Perugia nel pomeriggio di oggi, nel corso dell’ondata di maltempo legata alla tempesta Benjamin. Nella frazione di Ponte San Giovanni, due automobilisti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco dopo che alberi erano caduti sulle loro auto: nessuno è rimasto ferito. Il maltempo, che ha interessato gran parte della provincia di Perugia, ha richiesto un intenso lavoro da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati in una ventina di interventi e oltre 40 richieste di soccorso. Gli interventi sono dovuti soprattutto ad allagamenti, rami e alberi caduti sulla viabilità. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio il personale disponibile.

